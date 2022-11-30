Появились подробности массового ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске

В ДТП пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В Госавтоинспекции Новосибирска поделились подробностями массового ДТП, которое произошло 30 ноября на Димитровском мосту. Как рассказывали очевидцы, сначала легковушки столкнулись лоб в лоб, потом в одну из машин въехал грузовик.

Авария сильно затруднила движение транспорта. На место вызвали скорую и экипаж ДПС.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в 7:50. Его участниками стали автомобили Nissan Laurel, Kia Rio и грузовик Isuzu Forward.

Установлено, что девушка на «Ниссане» вылетела на встречку и столкнулась с «Киа». От удара Kia Rio отбросило в бордюрный камень. Увидев внезапное препятствие, другая легковушка Hyundai Solaris начала экстренно тормозить.

Водителю большегруза не удалось избежать столкновения, и он врезался в «Киа».

− В результате ДТП пострадали водители «Ниссана» и «Киа». Их доставили в лечебное учреждение, − рассказали в Госавтоинспекции.

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