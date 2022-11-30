Биолог Сергей Седых оценил необходимость зимней вакцинации от гриппа и коронавируса

Новосибирцев предупредили о необходимости вакцинации. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Пандемия коронавируса идет на спад после формирования коллективного иммунитета. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на кандидата биологических наук, биолога Сергея Седых.

Ученый считает, что, несмотря на ослабление COVID-19, высока вероятность прихода эпидемии гриппа.

– Если относительно свежий иммунитет от ковида есть почти у всех, то от гриппа лучше бы поставить прививку. Тем более, что в этом году в вакцину входят два новых штамма из четырех, – рассказал Сергей Седых.

Напомним, ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, что коронавирус скоро перейдет в разряд обычных ОРВИ.

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