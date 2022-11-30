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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:56

Новосибирец получил 4 года колонии за производство 30 тысяч бутылок паленой водки

Предприниматель был ранее судим за контрафактный алкоголь
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Рецидивист получил реальный срок

Рецидивист получил реальный срок

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске в среду, 30 ноября, суд наказал предпринимателя за производство контрафактного алкоголя в особо крупном размере. В августе 2020 года 51-летний мужчина снял склад на улице Тайгинская и стал разливать паленую водку. Предприниматель подделал две известные марки напитка. Однако в декабре 2020 года его производство накрыли оперативники.

Со склада изъяли более 14 тысяч бутылок водки одного наименования, 15,4 тысяч бутылок другого. Также там нашли 100 бутылок коньяка и несколько бутылок виски. Ущерб составил более 4 миллионов рублей. Следователи возбудили дело о незаконном производстве алкогольной продукции в особо крупном размере.

- В 2018 году гражданин РФ был судим по данной статье, но через два года вновь нарушил закон. 51-летний подсудимый раскаялся и признал вину, однако суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина. – Приговор в законную силу не вступил.

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