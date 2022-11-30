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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:56

В Новосибирской области 1660 человек заразились ВИЧ за год

В Минздраве региона предоставили официальную статистику
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области более 1600 человек заразились ВИЧ за год.

В Новосибирской области более 1600 человек заразились ВИЧ за год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с января по октябрь 2022 года зафиксировали 1660 новых пациентов с ВИЧ-инфекцией. Всего в регионе выявлено 47 тысяч случаев заражения, сообщили в областном Минздраве.

К числу людей с ВИЧ в этом году прибавилось 806 жителей Новосибирска. Из-за увеличения количества инфицированных Фонд социально-культурных инициатив организовал акцию «Стоп ВИЧ/СПИД».

В рамках акции можно будет бесплатно пройти обследование в тест-мобиле, посетить лекции, семинары и квесты. Также новосибирцы смогут получить призы за свои знания о ВИЧ-инфекции. Опрос будет проходить 2 декабря в переходе метро на станции «Площадь Ленина», со стороны Краеведческого музея.

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