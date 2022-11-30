В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в частном двухэтажном доме. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В среду, 30 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в частном двухэтажном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по НСО.
Дом расположен по улице 2-й Амурский переулок. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения второй этаж и кровля были объяты огнем. Площадь пожара составляет около 150 метров квадратных.
− Силы и средства стянуты по повышенному рангу. Дом сложной планировки, он совмещен с баней и гаражом, − рассказали в МЧС.
По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Хозяева находятся на месте происшествия.
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