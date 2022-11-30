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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:32

В Новосибирске подключили к теплу 8 новых соцобъектов

Среди них – театр и новый ЛДС
Анастасия ХРОМЫХ
Восемь новых социальных объектов подключили к теплоснабжению в Новосибирске.

Восемь новых социальных объектов подключили к теплоснабжению в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь новых социальных объектов подключили к теплоснабжению в Новосибирске. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Тепло подали в две школы, Новосибирский городской драматический театр, новый ЛДС, Детский дом творчества Кировский и несколько других объектов.

− Общая тепловая нагрузка новичков − почти 13 Гкал/ч − это втрое больше, чем за этот же период годом ранее, − отметили в СГК.

До конца 2022 года планируют подключить к теплу еще четыре соцобъекта и дом-долгострой на Есенина.

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