«Хозяева стояли в шоке»: в новосибирском СНТ «Золотая горка» сгорел частный жилой дом

«Хозяева стояли в шоке»: ночью в Новосибирске в СНТ «Золотая горка» сгорел частный жилой дом. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ночь на среду, 30 ноября, в СНТ «Золотая горка» в Дзержинском районе Новосибирска вспыхнул частный жилой дом. На месте ЧП работали пожарные.

– В 2:51 минуты пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию огня. На момент прибытия дощатый дом был полностью в огне. Была угроза перехода пламени на соседние дома. Хозяева стояли рядом с домом, не пострадали. Находились в шоковом состоянии. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на соседние дома, – рассказал КП-Новосибирск начальник отдела информации и связи с общественностью пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков. – Ликвидация открытого горения была объявлена в 04:33. Причину пожара установят дознаватели МЧС.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напоминают, что с наступлением холодов растет число пожаров в частном жилом секторе. Прежде всего это связано с перегрузкой электросети при использовании обогревательных электроприборов. Также сами приборы бывают неисправными. Кроме того, к пожарам могут привести перекал печей или использование неисправного печного отопления.

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