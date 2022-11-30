В Новосибирске потепление наступит с 1 декабря

В Новосибирске ожидается постепенное потепление.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске ожидают потепление с четверга, 1 декабря. Температура будет подниматься постепенно, каждый день на один-два градуса. Об этом сообщают синоптики.
По данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха днем в первый день зимы составит около – 18 градусов. Ночью будет около 25 градусов мороза. До конца недели должен выпасть снег.
В Западно-Сибирском гидрометцентре пока не прогнозируют окончание морозов. В пригороде Новосибирска температура может опуститься ночью до – 30 градусов, а днем ближайшие два дня будет около – 20 градусов.
Напомним, оптимистичных прогнозов синоптики пока не дают: над Сибирью проплывает гигантский антициклон, а сильной облачности в ближайшие дни не предвидится. Это значит, что сейчас нужно подготовиться к морозной погоде и одеваться теплее.
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