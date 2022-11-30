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НовостиОбщество30 ноября 2022 5:52

В Новосибирске потепление наступит с 1 декабря

Воздух прогреется до – 18 градусов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ожидается постепенное потепление.

В Новосибирске ожидается постепенное потепление.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске ожидают потепление с четверга, 1 декабря. Температура будет подниматься постепенно, каждый день на один-два градуса. Об этом сообщают синоптики.

По данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха днем в первый день зимы составит около – 18 градусов. Ночью будет около 25 градусов мороза. До конца недели должен выпасть снег.

В Западно-Сибирском гидрометцентре пока не прогнозируют окончание морозов. В пригороде Новосибирска температура может опуститься ночью до – 30 градусов, а днем ближайшие два дня будет около – 20 градусов.

Напомним, оптимистичных прогнозов синоптики пока не дают: над Сибирью проплывает гигантский антициклон, а сильной облачности в ближайшие дни не предвидится. Это значит, что сейчас нужно подготовиться к морозной погоде и одеваться теплее.

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