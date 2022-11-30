Заботиться о своем здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. На платформе пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей. В Дни здоровья в отделениях Сбербанка можно будет оформить услугу онлайн-консультации на год с 20-процентной скидкой. По тарифу «Все врачи онлайн» клиент целый год сможет получать телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре раза обращаться к узкопрофильным специалистам. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре профильные консультации врачей и два очных приёма.

Сергей Жданов, управляющий директор - директор центра индустрии здоровья Сбербанка:

- Сбер успешно развивает современные цифровые продукты и сервисы в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Сервисы компаний Индустрии здоровья Сбера объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм лучших врачей. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за здоровьем. В этом году Сбер вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях.