Жёсткое ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске заблокировало проезд машин. Фото: "АСТ-54".

В среду, 30 ноября, в Новосибирске на Димтровском мосту произошло жёсткое ДТП. Авария затруднила проезд машин. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

– У меня практически перед носом произошло. Страшно… легковые лоб в лоб, красную отнесло к отбойнику мордой против движения. Я пока затормозила, хотела выйти, и в этот момент грузовик этой красной в лоб еще прилетел, – рассказала женщина-водитель в группе «АСТ-54».

Она добавила, что вызвала бригаду медиков на место.

Другие комментаторы заявили, что на Димитровском мосту часто происходят аварии. На дорожном покрытии моста, по словам горожан, есть глубокие ямы. А также из него торчит арматура, утверждают водители.

На кадрах к посту видно, что машины получили критические повреждения.

На месте работают медики и полицейские. Информация о ДТП уточняется.

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