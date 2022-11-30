Уголовное дело возбудили после массовой гибели коров на ферме под Новосибирском

В Новосибирской области проводят проверку после массовой гибели коров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Под Новосибирском в поселке Новые Решеты погибли около 40 коров. После этого в прокуратуре Кочковского района начали проверку и выехали на ферму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Напомним, 40 коров замерзли насмерть и умерли от голода. Виновным в их гибели может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.
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