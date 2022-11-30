Участок Чуйского тракта отремонтируют в Новосибирской области за 247 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитимском районе Новосибирской области отремонтируют участок Чуйского тракта. На работы направят 247 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет об участке через реку Койниху. Ремонтные работы наметили на 2023 год. Заказчиком ремонта выступил «Сибуправтодор».

Из документов следует, что необходимо отремонтировать 61,2 метра дороги. Исполнителю работ потребуется подготовить дорогу к ремонту, восстановить опоры и дорожное покрытие, а также отремонтировать место, где мост сопрягается с насыпью. Также подрядчику нужно нанести на участок дороги разметку и заменить на объекте ограждения.

Проводить ремонт участка Чуйского тракта будут в два этапа. Первый – с 16 января 2023 года по 1 декабря 2023. Второй – с 1 января 2024 по 20 октября 2024 года.

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