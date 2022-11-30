Глава СКР Бастрыкин заинтересовался крупной коммунальной аварией в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал Анатолий Локоть.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался крупной коммунальной аварией в Новосибирске. Ранее из-за порыва на теплотрассе отопление отключили в 94 домах и социальных объектах города. Тепла в лютые морозы лишились 14 тысяч человек.

– По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, – говорится на сайте Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки. А также сообщить о том, по какой причине в городе произошла крупная коммунальная авария.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber