Глава СКР Бастрыкин заинтересовался крупной коммунальной аварией в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал Анатолий Локоть.
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался крупной коммунальной аварией в Новосибирске. Ранее из-за порыва на теплотрассе отопление отключили в 94 домах и социальных объектах города. Тепла в лютые морозы лишились 14 тысяч человек.
– По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, – говорится на сайте Следственного комитета России.
Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки. А также сообщить о том, по какой причине в городе произошла крупная коммунальная авария.
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