Вирусолог Нетёсов из Новосибирска рассказал о развитии пандемии COVID-19

Сергей Нетёсов рассказал о судьбе коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Судьба коронавируса – стать обычным простудным заболеванием. Об этом КП-Новосибирск рассказал вирусолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Учёный уточнил, что коронавирус не исчезнет, а перейдет в разряд обычных простудных вирусов из-за того, что к нему выработался коллективный иммунитет. Однако ревакцинироваться и носить одноразовые медицинские маски в общественных местах все равно нужно, особенно перед сезонными подъемами заболеваемости.

– При этом вакцину следует обновить под Омикрон. А маски надо носить, потому что наступил сезон ОРВИ. Он продлится до конца марта, – предупредил вирусолог.

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