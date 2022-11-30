В Новосибирск привезли 20 тонн мандаринов из Китая к Новому году

В Новосибирск доставили 20 тонн мандаринов из Китая.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирск доставили 20 тонн китайских мандаринов. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
– На прошедшей неделе ноября в Новосибирске прошла процедуру полного таможенного оформления партия мандаринов из Китая, – сообщили в ведомстве.
Мандарины разместили на складе временного хранения. Их будут продавать в одной из крупных торговых сетей Новосибирска.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в город завезли первую партию новогодних ёлок.
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