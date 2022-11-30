Аварии и пробки заблокировали проезд по новосибирским улицам утром 30 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 30 ноября Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах города, судя по карте «2ГИС» произошло несколько ДТП.

Заторы на Станционной, тут произошла авария, Широкой, площади Труда, здесь тоже случилось ДТП, а также площади Райсовета. Пробки на проезде Энергетиков и на Димитровском мосту. Там тоже произошло ДТП.

Заторы на улицах Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, и из-за ДТП на Немировича-Данченко. Авария и глухой затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, там ДТП с «КАМАЗом», Никитина, Кирова, Восход и Бориса Богаткова.

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