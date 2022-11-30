«Пришлось съехать на съемную квартиру»: у жителя Оби замерз газовый котел после отключения света

Жителю города Обь Новосибирской области пришлось съехать на съемную квартиру из-за холода в его доме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителю города Обь Новосибирской области пришлось съехать на съемную квартиру из-за холода в его доме. У сибиряка замерз газовый котел после того, как на его улице отключили свет.

— Свет отключили примерно в восемь вечера 23 числа, без света осталась почти вся улица Вокзальная. У меня газовый котел, он запускается от электричества. Пока света не было — он стоял, не работая, и замерз. Теперь не запускается. Помощи со всем этим нету, пришлось закрывать дом и съезжать на съемную квартиру, — рассказал сибиряк КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о проблемах с отоплением, на которые жалуются новосибирцы.

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