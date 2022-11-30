В Новосибирске жители Академгородка пожаловались, что замерзают в своих домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жители Академгородка пожаловались, что замерзают в своих домах. Вопрос с отоплением встал особенно остро, когда столбик термометра за окном опустился ниже отметки в −35 градусов.

− Из шести подъездов в четырех отсутствуют нормальные условия либо температура близка к минимальной. В квартирах от 15 до 17 градусов. Со среды часть дома пытается согреться при помощи обогревателей, − рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Мусы Джалиля, 1.

Сибирячка также пояснила, что холод в квартирах возник из-за того, что ФГУП отвечающее за тепло, не топит достаточно сильно. По словам женщины, они с соседями пробовали обращаться в ЖЭУ и Управление энерегетики и водоснабжения, однако эффекта это не возымело.

На холод в общежитиях и аудиториях жаловались также преподаватели и студенты НГУ. По их словам, отопление работает слабо и иногда из-за этого даже отменяют занятия.

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