В Новосибирске уже больше недели ищут пропавшего 66-летнего пенсионера

В Новосибирске ищут 66-летнего Николая Александровича Мотавкина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 66-летнего Николая Александровича Мотавкина. Тревогу поднял друг мужчины, когда тот перестал отвечать на звонки. Его также не нашли у него дома, в гараже и во всех местах, где он мог появляться. Местонахождения мужчины неизвестно с 21 ноября. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Во что был одет мужчина на момент своего исчезновения — неизвестно.

Если вы знаете что-либо о том, где сейчас может быть Николай Александрович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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