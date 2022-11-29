В Новосибирске в Калининский район съехались пожарные машины и машины скорой

В микрорайон Родники в Калининском районе Новосибирска съехались машины скорой помощи и пожарные машины. Фото: "АСТ-54"
В микрорайон Родники в Калининском районе Новосибирска съехались машины скорой помощи и пожарные машины. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы ночью во вторник 29 ноября.
— В Калининском районе, на Родниках, на улице Краузе, 19, приехали около 7 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи, а также пара полицейских, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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