В МАСС предупредили новосибирских рыбаков об опасности зимней рыбалки

По словам спасателей, на зимнюю рыбалку лучше не отправляться в одиночку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели МАСС предупредили новосибирских рыбаков об опасности зимней рыбалки. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшую неделю в городе ожидается до 30 градусов мороза. В такую погоду от выхода на лёд лучше отказаться, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

— Необходимо помнить, что в морозную погоду на реке Оби, особенно в утреннее время, образуется туман и снижается видимость. Если же вы решили выйти из дома и отправиться на водоём, то следует соблюдать определённые правила: рассказать близким о маршруте и времени, обязательно тепло одеться, взять с собой термос с горячим чаем, исключить алкоголь, заряженный телефон, убрать во внутренний карман куртки, взять с собой компас, — сообщили в МАСС.

По словам спасателей, на зимнюю рыбалку лучше не отправляться в одиночку. Также лучше рыбачить в таком месте, где в случае беды человека можно было бы заметить, чтобы оказать помощь или вызвать спасателей. Напомним, что на днях недалеко от озера Чаны в машине нашли тела двух рыбаков. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер