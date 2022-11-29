Новосибирские приставы выдворили из России 9 нелегалов

Нелегалов выдворили из страны из-за просроченных документов. Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске судебные приставы выдворили из России 9 нелегалов. Из страны на родину в Узбекистан их выслали за нарушения режима пребывания на территории РФ.

— Было установлено, что девять граждан Узбекистана проживали в Новосибирске и вовремя не оформили документы. Многие из них работали с просроченными документами. Их выслали по решению суда, — пояснили в региональном УФССП.

В ведомстве добавили, что за 11 месяцев 2022 года через приставов прошло 371 исполнительное производство об административном выдворении за пределы России. За аналогичный период прошлого года исполнительных производств было на 286 меньше.

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