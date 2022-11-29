В тогучинской школе в одном из кабинетов обрушился потолок

В тогучинской школе № 1 обрушился потолок в одном из кабинетов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В тогучинской школе № 1 обрушился потолок в одном из кабинетов. Об этом КП-Новосибирск рассказали жители города.
— Потолок обрушился потолок в одном из кабинетов, вроде как — в кабинете биологии. Никто из детей не пострадал, но для безопасности там закрыли все три этажа правого крыла, — рассказали очевидцы.
Часть детей сейчас перевели на удаленку, а у остальных уроки будут проходить в левом крыле.
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