В тогучинской школе в одном из кабинетов обрушился потолок

В тогучинской школе № 1 обрушился потолок в одном из кабинетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тогучинской школе № 1 обрушился потолок в одном из кабинетов. Об этом КП-Новосибирск рассказали жители города.

— Потолок обрушился потолок в одном из кабинетов, вроде как — в кабинете биологии. Никто из детей не пострадал, но для безопасности там закрыли все три этажа правого крыла, — рассказали очевидцы.

Часть детей сейчас перевели на удаленку, а у остальных уроки будут проходить в левом крыле.

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