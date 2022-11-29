Психиатр рассказала, как побороть страх перед походом в больницу

Страх перед походом в больницу называется «ятрофобией». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психиатр Елена Николаева объяснила, как перестать бояться врачей. Страх перед походом в больницу называется «ятрофобией».

Как рассказала эксперт в беседе с News.ru, ятрофобию имеют около 5% населения Земли. Проблема формируется с самого детства, в ее основе – негативный опыт в общении с врачами. Речь идет о ситуации, когда ребенок испугался доктора или каких-то процедур.

− С возрастом это проходит, но человек начинает бояться говорить правду врачу о своих симптомах, боясь услышать неприятные новости о своем здоровье. Тут клин клином вышибают, − отметила Елена Николаева.

Психиатр посоветовала не играть с врачами в «молчанку» и стараться говорить обо всем, что тревожит. Ведь в интересах пациента рассказать всю правду о своем состоянии.

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