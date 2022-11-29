«Писали, что депутат – мой любовник»: мама мальчика, сбитого депутатом в Татарске, рассказала о травле в соцсетях

Мама мальчика, сбитого депутатом в Татарске, рассказала о травле в соцсетях. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мама мальчика, сбитого депутатом в Татарске, рассказала о травле в соцсетях. У себя на страничке ВКонтакте женщина написала, что устала видеть в сети обилие ложных сведений о произошедшем с ее сыном.

— В разных пабликах нашего города и не нашего я встречала позиции «за» и «против». Ладно если это были люди с другого города, которые не знают в каком месте произошло ДТП, и не знают правил ПДД в этом мест, показаний водителя и так далее. Были и такие, которые в спорах показывали кадастровый паспорт (фото) места ДТП, снимки места ДТП из космоса и прочее… Я не шучу. Были и те, что говорили, что тот депутат — якобы мой любовник и ехал ко мне. В общем, плод человеческой фантазии безграничен, и ощутила я буквально все на собственной шкуре, — написала женщина. — Конечно, были и те, кто потом извинялись, я получила слова поддержки со всех уголков. Но хочется попросить всех тех, кто писал подобную ложь или поддерживал эти позиции — удалиться с моей страницы.

Напомним, ДТП случилось 30 октября. 6-летний мальчик вышел во двор, чтобы найти убежавшую кошку, когда на него налетела toyota rav 4. За рулем оказался местный депутат Сергей Мамонтов. Он вышел из машины, посмотрел на ребенка, а потом сел обратно в авто и уехал. Однако на следующий день сам явился в полицию. После аварии у него забрали мандат, водительские права, а также лишили членства в партии. Его ждет суд по уголовной статье об оставлении ребенка в опасности, так как он сбежал с места ДТП. При этом, он уже выплатил матери пострадавшего мальчика компенсацию в миллион рублей.

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