Для предпринимателей запустили цифровой календарь: он напоминает об уплате налогов и важных встречах

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Например, до 1 декабря индивидуальные предприниматели при необходимости уплачивают имущественные налоги за 2021 год: на имущество физических лиц, земельный и транспортный – на основании налогового уведомления (кроме мобилизованных, которым предоставлена отсрочка).

До 15 декабря ИП и организации, привлекающие работников:

• уплачивают страховые взносы за работников за ноябрь (на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, взносы на травматизм – в отделение ФСС), если не используется право на отсрочку;

• сдают отчет о застрахованных лицах (СЗВ-М) в отделение Пенсионного фонда (а если декабре был перевод/заявление по ведению трудовой книжки, следует сдать также отчет СЗВ-ТД).

До 20 декабря импортеры товаров из государств ЕАЭС уплачивают НДС и акцизы за ноябрь и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 31 декабря можно (в связи с выходным днем все сроки, попадающие на него, переносятся на первый рабочий день 2023 года – 9 января):

• ИП должны уплатить страховых взносы за себя за 2022 год – на пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере (43 211 рублей; кроме мобилизованных – им этот срок продлен);

• ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ за работников по больничным и отпускным, если они были перечислены в декабре;

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