Новосибирец получил срок за мошенничество с продажей стульев на 1,6 млн рублей

Подсудимый брал деньги, но стульев не поставлял Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске 29-летний комбинатор получил реальный срок за мошенничество с продажей стульев. Подробности рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

По данным следствия, с августа 2019 года по январь 2021 года подсудимый предлагал покупателям изготовить стулья. Через интернет заключал договора и брал предоплату.

- Мебель он не поставил, сославшись на возникшие проблемы из-за пандемии и рост цен на материалы. Всего подсудимый обманул 48 лиц, общий ущерб по делу составил более 1,6 млн рублей. Из них 244 тысячи рублей возмещены в процессе расследования, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Суд назначил 27-летнему продавцу стульев 3 года колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

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