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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 13:17

Новосибирец получил срок за мошенничество с продажей стульев на 1,6 млн рублей

Подсудимый обвинил во всех проблемах пандемию
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Подсудимый брал деньги, но стульев не поставлял

Подсудимый брал деньги, но стульев не поставлял

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске 29-летний комбинатор получил реальный срок за мошенничество с продажей стульев. Подробности рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

По данным следствия, с августа 2019 года по январь 2021 года подсудимый предлагал покупателям изготовить стулья. Через интернет заключал договора и брал предоплату.

- Мебель он не поставил, сославшись на возникшие проблемы из-за пандемии и рост цен на материалы. Всего подсудимый обманул 48 лиц, общий ущерб по делу составил более 1,6 млн рублей. Из них 244 тысячи рублей возмещены в процессе расследования, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Суд назначил 27-летнему продавцу стульев 3 года колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

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