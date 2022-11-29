В Новосибирской области отремонтируют дорогу к старейшим селам

Дорогу к старейшим селам отремонтируют в Тогучинском районе. Фото: Дороги НСО

Дорогу к старейшим селам отремонтируют в Тогучинском районе. ТУАД уже ищет подрядчика, который выполнит работы.

Речь идет об автодороге «15 км а/д «К-38» - Вассино - Дергоусово» общей протяженностью 43 километра. Построили ее в 80-е годы.

В планах на 2023 год отремонтировать участок с 24 по 29 километр. Асфальтобетонное покрытие сильно износилось и требует обновления.

Ситуацию осложняет то, что по дороге активно ездит транспорт.

− Зафиксирована высокая интенсивность рейсового, пассажирского движения, ходит школьный автобус, − отметили в ТУАД.

Подрядчикам предстоит обновить асфальт, удлинить водопропускную трубу и нанести разметку. Отремонтированный объект возьмут на гарантию.

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