Солнечно, но морозно: в Новосибирске остаются 20-градусный холод

В среду морозы немного отступят. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В последний день осени 2022 года жителей Новосибирска предупредили о морозе и гололедице. Такой прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

- Ночью температура опустится до -26...-28 градусов, днем потеплеет до -19…-21. Будет небольшая облачность, без осадков, местами. На дорогах гололедица, - сообщили синоптики.

Будет дуть восточный ветер. Его порывы могут достигать семи метров в секунду.

Похожие условия метеорологи обещают для всей Новосибирской области. Температура ночью может опуститься до -34 градусов, а днем – до -23.

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