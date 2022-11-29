«Получил удар ножом в грудь»: в Бердске на крыльце сауны обнаружили труп мужчины

Труп мужчины нашли на крыльце сауны в Бердске. Фото: Новосибирск с огоньком

Труп мужчины обнаружили на крыльце сауны в Бердске. Оказалось, что сибиряка зарезали в ходе ссоры. Об этом КП-Новосибирск сообщил родственник погибшего, пожелавший остаться анонимным.

Изначально информация о найденном теле появилась в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Как отметили в публикации, труп обнаружили в ночь на 26 ноября на улице Ленина.

КП-Новосибирск удалось связаться с родственником погибшего. Он и поделился подробностями того рокового вечера.

− Погибший – мой крестный отец. Поздно вечером он вышел в магазин-бар, заведение расположено рядом с сауной. Внутри находились двое мужчин. Между ними и моим родственником произошел конфликт. Потом удар ножом в грудь… Мужчины прикрыли крестного курткой и скрылись с места преступления. Нож, естественно, выкинули, но полиция по горячим следам сразу же нашла подозреваемых. Один из них виноват, второй проходит как свидетель. Преступник сотрудничает со следствием и вину признал. Он утверждает, что в момент совершения преступления был пьян, − рассказал КП-Новосибирск родственник убитого.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Следственный комитет. Однако там сообщили, что дело не поступало в производство.

В сауне, на крыльце которой произошла трагедия, давать какие-либо комментарии отказались.

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