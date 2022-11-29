На ферме под Новосибирском нашли краснокнижного обессиленного орла-могильника

Птицу передали Новосибирскому зоопарку. Фото: Минприроды НСО

На частной ферме в поселке Изынский под Новосибирском нашли обессиленного краснокнижного орла-могильника. Птицу работники обнаружили в понедельник, 28 ноября, и сразу же позвонили в региональное Минприроды.

— В результате осмотра выявлено, что птица не ранена и относится к краснокнижному виду - орёл-могильник. В связи с тем, что оборот животных, занесенных в Красную Книгу РФ, находится в компетенции Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, орёл-могильник под их контролем в этот же вечер был передан в Новосибирский зоопарк, — пояснил Госинспектор отдела охраны животного мира регионального Минприроды Пётр Данильсон.

Напомним, что в начале ноября из Новосибирска в Ленобласть отправились два медвежонка-сиротки. Что случилось с их матерью неизвестно, но двух голодных медвежат впервые заметили в начале сентября. Те, не боясь, выходили к людям и просили еду. В итоге силой волонтеров и регионального министерства природы их поймали, а после подыскали новый дом.

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