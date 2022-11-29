В Ленинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием трех машин произошло в Ленинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Массовое ДТП с участием трех машин произошло в Ленинском районе Новосибирска. Участниками аварии стали грузовик, Porsche и Land Rover.

Как рассказали в группе «АСТ-54», автомобили столкнулись утром на улице Немировича-Данченко. По словам очевидцев, изначально водитель фуры въехал в «Порше». От удара элитное авто откинуло во внедорожник.

− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в публикации.

В паблике добавили, что у Porsche серьезно пострадала передняя часть.

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