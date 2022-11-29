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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 11:05

СК начал проверку в новосибирской школе, где шестиклассница сломала позвоночник на физкультуре

Следователи дадут юридическую оценку действиям персонала школы во время инцидента
Надежда КАСЬЯНОВА
По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Следственный комитет оценит действия руководства и сотрудников школы после того, как шестиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры. Произошло ЧП 28 ноября в школе №145. По словам пострадавшей, одноклассник прыгнул на нее, когда она сидела на матах. Как итог — перелом двух позвонков.

— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в региональном Следственном комитете.

Полиция также начала проверку. По сообщению ведомства, им о произошедшем рассказали сотрудники больницы, в которую доставили девочку.

— Устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

Напомним, что школу также проверят сотрудники Минобразования.

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