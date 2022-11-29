СК начал проверку в новосибирской школе, где шестиклассница сломала позвоночник на физкультуре

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Региональный Следственный комитет оценит действия руководства и сотрудников школы после того, как шестиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры. Произошло ЧП 28 ноября в школе №145. По словам пострадавшей, одноклассник прыгнул на нее, когда она сидела на матах. Как итог — перелом двух позвонков.
— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в региональном Следственном комитете.
Полиция также начала проверку. По сообщению ведомства, им о произошедшем рассказали сотрудники больницы, в которую доставили девочку.
— Устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.
Напомним, что школу также проверят сотрудники Минобразования.
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