В ННЦК назвали топ регионов по борьбе с нелегальным табаком

Байсолт Хамзатов первый заместитель директора ННЦК. Фото: Пресс-служба ННЦК

Результатами исследования поделился замдиректора Центра Байсолт Хамзатов в ходе круглого стола «Маркировка средствами идентификации продовольственных товаров: результаты введения маркировки, перспективы расширения продовольственной группы товаров» в Госдуме.

Рейтинг рассчитывался на основе всех основных показателей, характеризующих региональные розничные рынки табачной продукции. Показатели, имеющие высокие весовые значения, - это ущерб бюджету из-за неуплаты акцизов и НДС, доля незаконного оборота и деятельность в рамках общественного контроля. Потери федерального бюджета от неуплаты акцизов и НДС на табачную продукцию оцениваются в 75 миллиардов рублей за 2021 год, отметил эксперт.

По совокупности всех показателей в пятерку лучших субъектов вошли Удмуртская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Тюменская область. В топе антилидеров - Ярославская, Новгородская, Калужская, Тверская, Саратовская области.

При этом регионы с наибольшей концентрацией нелегальной продукции - Новгородская, Ростовская области, Кабардино-Балкарская Республика, Ярославская, Смоленская, Брянская области. Наибольший вклад в незаконный оборот вносят сигареты, незаконно ввезенные в РФ из стран - членов ЕАЭС, вес данного фактора вырос с 6,7% в 2021 году до 7,5% в 2022 году. Традиционно в данном сегменте доминирует продукция белорусского происхождения - 92%.

- Цифры, конечно, высокие, но в нынешних условиях правоохранительные и контрольно-надзорные органы удержали ситуацию на уровне прошлого года, прежде всего активно используя в своей деятельности аналитические возможности цифровой маркировки. В маркируемых товарах сотрудникам правоохранительных органов, а также потребителям разобраться легче, не нужно иметь особых навыков, чтобы разбираться в многочисленных признаках нелегальности, достаточно навести смартфон с приложением на код маркировки, и становится понятно, легален или нелегален тот или иной продукт, - сказал Байсолт Хамзатов.