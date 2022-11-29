В Центральном районе Новосибирска 19-летний парень ограбил пенсионерку

В Новосибирске полицейские задержали 19-летнего парня, который ограбил пенсионерку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейские задержали 19-летнего парня, который ограбил пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В понедельник, 28 ноября, в полицию обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный вырвал у нее из рук сумку. Внутри лежали деньги, банковские карты и мобильный телефон.

Инцидент произошел на улице Ольги Жилиной. Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.

Очевидцы произошедшего заметили в одном из дворов гражданина, который рассматривал содержимое чьей-то сумки. Также предполагаемого грабителя опознала сама потерпевшая.

Информацию передали сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемого задержали и отвезли в участок.

− Задержанным оказался 19-летний житель Центрального района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Полицейские изъяли у него похищенное имущество, − рассказали в МВД.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». Меру пресечения парню еще не избрали.

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