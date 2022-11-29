В Новосибирске могут ввести ограничения по количеству кошек в квартире

Количество кошек на одного человека планируют ограничить до 6. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске и на территории области могут ввести ограничение по количеству животных на одного человека. Так, например, планируется ограничить число кошек до 6 на жителя квартиры.

Вопрос об ограничении подняли во время публичных обсуждений концепции содержания домашних любимцев, которое проходило 28 ноября.

— Мы поняли, что определение предельного количества необходимо, но не для того, чтобы принимать какие-то жесткие санкции к добропорядочным гражданам, а для того, чтобы у проверяющих органов появилась возможность принимать меры воздействия на тех граждан, которые не совсем добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей по обеспечению животных достойными условиями содержания, — отметил начальник отдела госветслужбы районов управления ветеринарии Новосибирской области Даниил Миловидов.

Он подчеркнул, что сейчас нет инструментов, которыми можно было бы воздействовать на недобросовестных владельцев домашних животных. Ограничение на количество питомцев может стать этим инструментом.

Также в ходе обсуждений подняли вопрос об обязательной стерилизации, правилах выгула и об уборке за питомцем во время прогулок.

По сообщению регионального управления ветеринарии, дополнительные предложения по итогам обсуждений будут приниматься еще две недели.

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