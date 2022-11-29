В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего еще в сентябре

Мужчина пропал ещё в сентябре. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске ищут 34-летнего Евгения Петровича Дьячина. Мужчина пропал еще в сентябре, в Ленинском районе города. Он проживал отдельно от родных. Какое-то время родственники не могли выйти с ним на связь, а когда приехали — не обнаружили его дома. Позже выяснилось, что на работу он также перестал ходить. При этом известно, что билетов, чтобы уехать, мужчина не покупал.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛиазАлерт Новосибирск».

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Евгений или вы просто видели его на улице — сразу же сообщите об этом волонтёрам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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