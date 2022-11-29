Минобразования проверит новосибирскую школу, где шестиклассница сломала позвоночник на физкультуре

Предварительный диагноз, который поставили девочке, — перелом двух позвонков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобразования Новосибирской области проверит школу, где шестиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры. Произошло ЧП 28 ноября. По словам девочки, она спокойно сидела на матах, когда одноклассник прыгнул на нее. Шестиклассница буквально сложилась пополам.

— По факту сообщений в СМИ и социальных медиа об инциденте в МБОУ СОШ №145 города Новосибирска, в результате которого учащаяся образовательной организации получила перелом позвоночника, министерством образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска проводится педагогическая проверка обстоятельств и достоверности произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, и приняты необходимые меры для исключения возникновения подобных ситуаций впредь, — сообщили в региональном министерстве образования.

Напомним, что после случившегося девочке не вызвали скорую. Когда родственники приехали за ней, школьница не могла ни сидеть, ни ходить. В поликлинику им пришлось обращаться самостоятельно. Предварительный диагноз — перелом двух позвонков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер