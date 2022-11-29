В Новосибирске увеличился спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос в Новосибирске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос в Новосибирске. Это показали результаты исследования, проведенного сервисом «Авито».
Новосибирцы заранее бронируют аниматоров, чтобы на Новый год к их детям точно пришли «волшебники» с подарками. Ведь чем ближе 31-ое декабря, тем сложнее найти людей, которые сыграют сказочных персонажей.
Спрос на Деда Мороза и Снегурочку по России вырос на 147% за ноябрь. Это по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если брать данные по Новосибирской области – спрос увеличился на 177%.
В среднем приход сказочного деда и его внучки стоит полторы тысячи рублей. За их выступление в детском саду или школе придется отдать от трех тысяч рублей.
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