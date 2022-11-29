Синоптики объяснили причину аномальных ноябрьских морозов в Новосибирской области

Стало известно, когда в Новосибирской области наступит потепление. Фото: Алексей ФОКИН

Морозы не отступят от Новосибирской области, пока небо не затянет облаками. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

– Сильные морозы пока сохраняются. До 5-6 декабря будут довольно низкие температуры. Ночью около – 30, днем от – 18 до – 23 градусов, – сообщила КП-Новосибирск Марина Виноградова. – Антициклон установился над большей частью нашей страны. Основной центр располагается над Западной Сибирью, и площадь его очень огромна.

Пока ждать потепления не стоит, но если будет облачно и выпадут осадки, температура может подняться на несколько градусов, отмечают синоптики. Сейчас облачность наблюдают в Томской области и Алтайском крае, а в Новосибирске слой облаков очень тонкий, и на погоду он не повлияет.

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