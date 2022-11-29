Брошенный новосибирский львенок Зевс вырос и возглавил прайд львиц в Санкт-Петербурге

Брошенный мамой львенок вырос в сильного самца. Фото: Предоставлено Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

Новосибирский львенок Зевс, брошенный своей мамой, вырос и возглавил прайд молодых львиц. Специалисты центра спасения диких животных «Велес» из Санкт-Петербурга рассказали историю Зевса.

Львенок приехал в конце 2020 года. Фото: Предоставлено Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

Новосибирцы завели львиную пару в частном доме и стали разводить львят на продажу. В августе 2020 года львица родила малыша Зевса, однако отказалась его выкармливать. Разводчики забили тревогу и обратились в центр «Велес».

- Мы согласились взять к себе 4-хмесячного малыша, поскольку нужно было завершить формирование прайда: у нас уже жили 3 львицы, а вожака не было. А через пару месяцев наша львиная компания неожиданно пополнилась ещё двумя молодыми львицами – Мейзекин и Хабиби. И было принято решение формировать новый, более молодой, прайд, – сообщили в РКЦ «Велес».

За два года Зевс вырос и сформировал характер. Фото: Предоставлено Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

В марте 2021 года волонтеры объединили Зевса с львицей Хабиби, которая точно должна была остаться в центре. Вторая львица Мейзекин была изъята у фотографов, но ее судьба с постоянным местом жительства тогда еще решалась. В июле 2021 года новосибирского Зевса перевели в уличный вольер. Он постепенно влился в молодой прайд из двух львиц.

- Зевс растёт крепким львом, в меру активным и игривым. Правда, иногда дамы его прайда изрядно утомляют его царское величество, Зевсу хочется тишины и покоя, заботы и внимания мамы Наташи, – написали волонтеры центра «Велес».

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