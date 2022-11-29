Панно «Покорители Оби» на ОбьГЭСе в Новосибирске могут признать объектом культурного наследия

Исследование панно назначено на март 2023 года. Фото: Госинспекции по охране объектов культурного наследия НСО

Панно «Покорители Оби», которое находится в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске, могут признать культурным наследием. Об этом сообщили в региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

— На основании поступившего обращения организовано проведение работ по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия панно «Покорители Оби». Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования, — пояснили в Госинспекции.

Исследовательские работы назначили на март 2023 года.

Напомним, что после жалоб горожан, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушения мемориала, посвященного воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии, который находится на территории расформированного Военного городка. По словам людей, они неоднократно обращались в соответствующие ведомства, чтобы мемориал признали культурным наследием и начали его реконструкцию, но историческая ценность памятника не подтвердилась.

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