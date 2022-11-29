Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запретил установку металлических сидений на остановках города

Анатолий Локоть поручил разработать концепцию по замене и обновлению остановок. Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запретил устанавливать в городе остановки из гофролиста с металлическими лавочками. Об этом градоначальник заявил в ходе выездного совещания.

В 2022 году в Новосибирске появилось 27 новых остановочных павильонов. Анатолий Локоть проверил, насколько качественно были выполнены работы.

Мэр признался, что не доволен темпами работ. Незакрытыми остались вопросы, касающиеся содержания остановок и обновления старых павильонов. Более того, в некоторых местах остановок до сих пор нет.

− Поручил провести мониторинг всех остановок в городе: количество, год установки, состояние, необходимость замены, − отметил глава Новосибирска.

Анатолий Локоть поручил Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до конца 2022 года разработать концепцию по замене и обновлению остановок. По словам градоначальника, в одних случаях будут использоваться деньги из городского бюджета, в других – частные инвестиции.

К слову, на территории Новосибирска есть три вида остановок. Это трамвайные, металлические и стеклянные. Сделанных из гофролиста остановочных пунктов с металлическими сидениями больше не будет – их запретил устанавливать Анатолий Локоть. Такое решение мэр объяснил тем, что они являются устаревшими.

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