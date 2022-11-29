В Новосибирске сгорели грузовики с хлебом и алкоголем

В Новосибирске за день сгорели два грузовика с продуктами. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске во вторник, 29 ноября, вспыхнуло два пожара в грузовиках с продуктами. Первый горящий автомобиль заметили в 6 утра недалеко от города, на трассе «Сибирь» между коттеджными поселками и магазином «НордМолл». Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54».

Грузовик с хлебом сгорел дотла. Позже рядом произошло ДТП: врезались два проезжающих мимо водителя.

Второе ЧП случилось днем на Дуси Ковальчук, 12. Загорелся грузовик Isuzu с алкоголем. Пожарные ехали на вызов в течение 3-5 минут, в это время водитель и прохожие пытались своими силами потушить возгорание. Часть автомобиля уцелела. Пострадавших нет.

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