Заместитель генпрокурора РФ пообщался с жителями Новосибирской области

С жалобами обратились 34 человека. Фото: прокуратура НСО
Во вторник, 29 ноября, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Новосибирской области. Он пообщался с сибиряками в формате видеосвязи.
В приеме также приняли участие прокурор региона Александр Бучман, прокуроры и чиновники из разных городов и районов Новосибирской области.
Как рассказали в прокуратуре НСО, с жалобами обратились 34 человека. Среди них – жители Бердска, Искитима, Краснообска и нескольких районов. Новосибирцы рассказали о проблемах, которые тревожат их большего всего. Так, например, житель села Вагайцево Ордынского района сообщил о том, что ему не выдают бесплатные рецепты на лекарства для детей.
Многие просили решить проблему с плохим освещением, аварийными деревьями и несанкционированными свалками.
− Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области организовать и провести проверки по всем доводам обращений, − отметили в публикации.
При наличии оснований будут приняты меры по защите прав местных жителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер