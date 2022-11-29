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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:05

Заместитель генпрокурора РФ пообщался с жителями Новосибирской области

Сибиряки рассказали о проблемах, которые их тревожат
Анастасия ХРОМЫХ
С жалобами обратились 34 человека. Фото: прокуратура НСО

С жалобами обратились 34 человека. Фото: прокуратура НСО

Во вторник, 29 ноября, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Новосибирской области. Он пообщался с сибиряками в формате видеосвязи.

В приеме также приняли участие прокурор региона Александр Бучман, прокуроры и чиновники из разных городов и районов Новосибирской области.

Как рассказали в прокуратуре НСО, с жалобами обратились 34 человека. Среди них – жители Бердска, Искитима, Краснообска и нескольких районов. Новосибирцы рассказали о проблемах, которые тревожат их большего всего. Так, например, житель села Вагайцево Ордынского района сообщил о том, что ему не выдают бесплатные рецепты на лекарства для детей.

Многие просили решить проблему с плохим освещением, аварийными деревьями и несанкционированными свалками.

− Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области организовать и провести проверки по всем доводам обращений, − отметили в публикации.

При наличии оснований будут приняты меры по защите прав местных жителей.

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