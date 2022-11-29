Новосибирец, избивший экс-сожительницу, отобрал у нее мобильник и банковскую карту. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске в полицию обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что ее избил и ограбил экс-сожитель. Пояснила, что забрал у нее мобильник и банковскую карточку. С последней снял 1000 рублей.

– Правоохранители задержали злоумышленника. Оказался им 42-летний житель Советского района. Ранее он был неоднократно судим. Он рассказал, что мобильник разбил и выкинул у дома бывшей возлюбленной. А деньги, пояснил, что спустил на личные нужды. Телефон нашли в указанном месте, банковскую карту у него изъяли, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На агрессора возбудили уголовное дело за грабеж. Рецидивисту в ближайшее время изберут меру пресечения.

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