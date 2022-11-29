В Новосибирске снова отменили автобусные рейсы в Казахстан

Уехать из Новосибирска в Казахстан снова не получится. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уехать из Новосибирска в Казахстан снова не получится. Все рейсы, запланированные на 29 ноября, отменены. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала.

Напомним, рейсы до Усть-Каменогорска и Семея отменили 28 ноября. Как объяснили в пресс-службе, это связано с аномальными морозами. Сегодня ситуация повторилась.

− Автобусы до Усть-Каменогорска и Семея сегодня тоже не отправятся, − рассказали КП-Новосибирск представители автовокзала.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области прогнозируют продолжение аномальных холодов.

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