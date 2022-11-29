Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

25 ноября 2022 года на площадке центра «Мой бизнес» прошла конференция «Дни участников ВЭД Новосибирской области 22», участником которой стал Банк Уралсиб.

Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта и министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также Центр инжиниринга Новосибирской области.

Дни ВЭД Новосибирской области - это главное мероприятие для региональных экспортёров, на котором обсуждаются вопросы, связанные с экспортом, и обмениваются идеями по его эффективному развитию. В программу форума вошли дискуссии и интерактивные ток-шоу, обучающие выступления практической направленности и мастер-классы.

Сотрудники Банка Уралсиб рассказали участникам конференции о преимуществах обслуживания ВЭД в банке, практике расчетов Уралсиба со странами ближнего и дальнего зарубежья (Саудовская Аравия, Катар, Индия, Вьетнам, СНГ). Спикерами выступили Галина Смоленская, руководитель дирекции валютного контроля в Новосибирской Территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

- Мы впервые приняли участие в конференции, посвященной внешнеэкономической деятельности в Новосибирской области, и были рады возможности представить наши специальные предложения, акции и сервисы. На конференции мы также говорили о том, чем можем быть полезны предприятиям и организациям Новосибирской области, занимающимся ВЭД, в реализации их бизнес-планов, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.