В Новосибирске водитель «Хонды» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник утром, 29 ноября, водитель «Хонды» сбил мальчика-подростка на улице Первомайской. О ДТП сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

– Водитель 1986 года рождения ехал на «Хонде Фит» по улице Аксёнова в сторону улицы Героев Революции. У дома 206 на улице Первомайской сбил пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, – говорится в сообщении ГИБДД.

Помощь врачей понадобилась мальчику 2006 года рождения.

На месте аварии работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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