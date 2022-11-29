Пособия на детей и выплаты ветеранам вырастут на 10%. Сколько рублей будут платить в 2023 году

В Новосибирской области увеличат размер пособий на детей и выплаты ветеранам на 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в январе 2023 года проиндексируют пособия новорожденным и единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны и их родственникам на поездку к местам боевых действий.

Выплата при рождении первого ребенка в следующем году составит 6 600 рублей, второго – 13200 рублей, третьего и последующих – 19800 рублей. В 2022 году эти суммы были 6000, 12000 и 18000 рублей соответственно, - заявила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Выплаты ветеранам ВОВ увеличатся до 8 800 на поездки по России, до 11000 рублей на поездки в странах СНГ и до 13200 рублей на поездки за пределы СНГ. Раньше они были 8, 10 и 12 тысяч рублей соответственно. Такими же станут выплаты для близких родственников солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Этими деньгами они смогут оплатить поездку к местам захоронения.

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